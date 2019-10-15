Ada Çayı Tütsüsü Havadaki Bakterilerin 'ünü Öldürüyor!

Ada çayı tütsüsü yakmak binlerce yıldır, havanın arındırılmasına yönelik yapılan en eski ritüellerden biriydi. Çoğu toplumda batıl inanç olarak, nazardan korunmak için yakılırdı.

Yapılan son çalışmalarda, Amerikan yerlilerinin kötü enerjilerden korunmak ve havayı temizlemek için yaptıkları tütsüleme ritüeli, olumsuz hisler ve nazardan daha fazlasını uzaklaştırıyor gibi duruyor.

Ada Çayı Tütsüsü Bakterileri Öldürüyor

Yapılan bir çalışma, ada çayı tütsüsünü yaklaşık bir saat boyunca yakmanın, yakılan ortamda ki bakteri sayısını %94 oranında azalttığını göstermiştir.

Oda neredeyse 24 saat boyunca tamamen dezenfekte edilmiş durumdaydı. Daha önce odada bulunan ve yedi hastalığa neden olan bakteri suşu 30 gün sonra bile hala oda da tespit edilemedi.

Çalışmayı yapan, Hindistan Ulusal Botanik Araştırma Enstitüsü “Çeşitli bitkiler ile hazırlanan, tıbbi duman kullanılarak, havada ki insana zararlı patojenik bakterileri tamamen yok etmenin mümkün olduğunu gösterdik” dedi.

Ada Çayı Antiseptik ve Anti-Enflamatuardır

Ada çayı, ayrıca bitkisel ilaçlarda güçlü bir antiseptik ve anti-enflamatuar olarak kullanılır.

Tütsü dumanı, aynı zamanda böceklere zarar vermeden kovucu olarak oldukça işe yarar.

Pahalı ve kimyasal maddeler içeren hava temizleyicileri yerine, ada çayı tütsüsü yakmayı düşünmelisiniz. Ayrıca evinizin perdelerini de açın. Başka bir çalışma güneş ışığının bir başka mükemmel dezenfektan olduğunu göstermiştir.

Kaynak: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/17913417/

Ada Çayı’nın Faydaları

AdaçayıEsnek ve pürüzsüz ciltler için adaçayı mükemmel bir bitkidir.

İçerdiği fenolik asitler, antioksidanlar ve uçucu yağlar bitkiyi sağlık açısından çok önemli kılar.

Karoten beta ile dolu olduğu için potansiyel bir anti kanser maddesidir. Cilde olan faydalarından dolayı kozmetik ürünlerinde de kullanılmaktadır.

Cilt dışında saç sağlığı için de kullanılır. A, C, B6 ve K vitaminleri açısından çok zengindir.

Ada Çayı Depresyona İyi Gelir

Çağımızın en önemli hastalıklarından olan stres ve depresyona karşı çok etkilidir. İçerdiği diosmetin, apigenin ve luteolin’in gibi antioksidanların bol miktarda bulunması, depresyon ve stres ile mücadele sağlar.

Günde ortalama bir ada çayı içmeniz depresyondan kaynaklanan olumsuz düşüncelerle mücadele etmenizde size inanılmaz katkı sağlayabilir.

Alzheimer Hastalığına Karşı Ada Çayı

Adaçayı, düzenli olarak kullanıldığında hafızayı güçlendirir. Bunun yanında, hafif Alzheimer hastalığı dahil olmak üzere çeşitli hafıza kaybı durumlarında tedavi için önerilmektedir.

Bununla birlikte yaşlanmaya bağlı olarak meydana çıkması muhtemel, unutkanlık, bunama gibi zihinsel sorunlardan korunmaya yardımcı olur.

Ada Çayının Diyabete Faydaları

Adaçayı üzerinde yapılan birçok çalışma, diyabet hastalığı ile mücadele eden kişilerde kolesterolü düşürme potansiyeli olduğu ortaya konulmuştur. Adaçayının yaprak ekstralarının antihiperglisemik özelliklere sahip olduğu bilinen bir şeydir.

Enfeksiyona Karşı Faydalıdır

Ada Çayının içerdiği vitamin ve elementler çok iyi derecede antioksidanlar içerir. Bu yüzden enfeksiyonlara karşı etkilidir. Romatizma dan kaynaklanan iltihaplara karşı etkilidir. Aynı şekilde astım ve bronşit hastalıklarından kaynaklanan enfeksiyonlara iyi gelir. Astım ataklarını şiddetini azaltıcı gücü vardır.

Ada Çayı Kalp Sağlığını Korur

İki tatlı kaşığı adaçayı ortalama 20 mg kalsiyum ve potasyum içermektedir. Günlük olarak tüketilen adaçayı kardiyovasküler sistemin düzgün çalışması ve kalp ritminin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için iyi gelir. Ayrıca kolesterolü dengeleyen sodyum içerdiği için dolaylı olarak kalp sağlığına katkı sağlar .

Sindirim Sistemini Korur ve İshale İyi Gelir

Genel anlamda lif içeren bütün bitkiler sindirim sitemi için önemlidirler. Adaçayının içerdiği lifler mideyi kuvvetlendirir, ishale karşı iyi bir şifa kaynağıdır. Ayrıca aşırı terlemeye karşı etkili bir besindir. Sindirim sitemi bozukluklarını düzenler.

Ada Çayı Yaşlılığı Geciktirir

Adaçayının yaprağı kan dolaşımının hızlanmasını sağlar. Hücrelerin yenilenmesinde ve hasarlı hücrelerin onarılmasında büyük rol oynar. Hücrelerin yenilenmesinde çok miktarda içerdiği kalsiyum ve A vitamini önemli rol oynar. İçerdiği antioksidanlar ciltte meydana gelen çizgileri ve kırışıklıkları gidermeye yarar.

Adaçayı, serbest radikallerin düşmanıdır. Kısaca bu muhteşem bitki, cilt sağlığınızı korur, genç kalmanızı sağlar ve pürüzsüz cilt sahibi olmanıza katkıda bulunur.

Selülit İçin Ada Çayı

Yukarıda zikrettiğimiz gibi , kan dolaşımını arttırıcı özelliği vardır. Kan dolaşımın yüksek olduğu vücutta toksinler daha çabuk atılacaktır. Böylece selülit sorunlara minimuma indirgenecektir.

Ada Çayı Saç Sağlığını Korur

Adaçayı yapraklarından çıkarılan yağ saç sağlığı için önemli bir şifa kaynağıdır. Daha sağlıklı saçlar için bu yağ ile kafa derisine masaj yapabilirsiniz.

Böylece dökülmeyen ve daha sağlıklı saçların sahibi olabilirsiniz. Ayrıca yaşlılığın en büyük göstergesi olan beyaz saçların için de adaçayı yağı kullanılabilir.

Metabolizmayı ve Ruh Sağlığını Korur

İçerdiği zengin besin kaynaklarıyla genel anlamda metabolizmaya katkıda bulunur. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığından kaynaklanan hastalıklara ve salgın hastalıklarına karşı etkilidir. Bunun yanında ruh sağlığımıza katkıda bulunur.

Ferahlatıcı bir içecek olan adaçayı beyin hücreleri için önemli olan birçok elementi içermektedir. Sinir sitemini yatıştırıcı özelliği vardır. Uyku sorunu olanlar için faydalı geldiğini savunun uzmanlar var.

Kaynak: Ada Çayı Tütsüsü Havadaki Bakterilerin %94’ünü Öldürüyor!