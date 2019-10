Kıbrıs Montessori Okulları İrlanda’da temsil edildi

Montessori Avrupa Kongresi, 11-13 Ekim 2019 tarihleri arasında İrlanda’da düzenlendi. İrlanda’nın Dublin kentinde, Crowne Plaza Hotel’de gerçekleştirilen kongreye Kıbrıs Montessori Okulları da katıldı

Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Montessori Avrupa Kongresi, 11-13 Ekim 2019 tarihleri arasında İrlanda’da yapıldı.

Montessori From The İnside Out (Montessori’nin içinden ve dışından) tematik konu başlığı taşıyan kongreye, 67 ülkeden Avrupa Montessori Derneği’nin üyeleri katıldı.

Avrupa Montessori Derneği’nin 8 yıldır üyesi olan Kıbrıs Montessori Okulları’nı Dublin’de, Kıbrıs Montessori Okulları’nın Kurucusu Hatice Düzgün ve okulun İngilizce öğretmeni Şerife Çelebi temsil etti.

Montessori Avrupa Kongresi’nde en fazla dikkat çeken sunumlar şunlar oldu: Sicilla Elworty, “Gençlerin Değişimin Temsilcisi Olması İçin Güçlendirmek”, Carlo Foster, “Sosyal Hayatın İnşası”, Diana Dimitrov/Sven Burger, “Erdkinder konsepti ( Adölesanların ev dışı yaşamlarını desteklemek), ailelere nasıl anlatılır”, Jennifer Brush, “Montessori Sisteminin Yaşlılıkta Kullanılması”.

“Montessori Sisteminin Yaşlılıkta Kullanılması” sunumunu yapan Jennifer Brush, aynı zamanda uygulayıcı.

Brush, bir yaşlı bakım evinde yaşlıları ve gençleri buluşturup Montessori çalışmaları yapıyorlar. Her yaşlının bireysel ihtiyacı göz önünde bulundurularak program uygulanıyor.

İki toplumlu Montessori kongresi için çalışma başlatılacak

Kıbrıs Montessori iOkulları, Avrupa Montessori Kongresi’nin ileri yıllarda KKTC’de de yapılması için Avrupa Montessori Derneği’ne başvuruda bulundu.

Avrupa Montessori Derneği yönetimi, bu başvuruyu değerlendirmek için Kıbrıs Montessori Okulları temsilcisinden KKTC’yi ve Kıbrıs Montessori Okulları’nı tanıtan ve konu başlıklarını kendilerinin belirlediği bir sunum gerçekleştirmelerini istedi.

Kıbrıs Montessori Okulları’nın kurucusu Hatice Düzgün ve okulun İngilizce öğretmeni Şerife Çelebi sunumu gerçekleştirdi.

Kıbrıs Montessori Okulları’nın başvurusu, başka ülkelerin de başvurusu olduğu bir listede değerlendirmeye alındı.

Avrupa Montessori Derneği yönetimi, tematik konu başlığı olarak “barış” seçilmiş kongrenin her iki taraftaki Montessori okullarını kapsaması gerekliliği üzerinde vurgu yaptı.

İki toplumlu bir Montessori kongresi yapılması için çalışmalar başlatılacağı belirtildi.

Düzgün: Bu yıl 8’incı kez katıldık

Kıbrıs Montessori Okulları’nın kurucusu Hatice Düzgün, Kıbrıs Montessori Okulları olarak bu yıl 8’inci kez Montessori Avrupa Kongresi’ne katıldıklarını söyleyerek her yıl dünyanın bir başka ülkesinde gerçekleştirilen Montessori Avrupa Kongresi’nin bu yıl İrlanda’da gerçekleştiğini söyledi.

Düzgün, kongrenin Montessori From The İnside Out (Montessori’nin içinden ve dışından) tematik konu başlığı ile Dublin’de Crowne Plaza Hotel’de yapıldığını kaydetti.

“Kongrenin KKTC’de de yapılması için başvuru yaptık”

Hatice Düzgün, Kıbrıs Montessori Okulları’nın ileriki yıllarda Avrupa Montessori Kongresi’nin KKTC’de yapılması için Avrupa Montessori Derneği’ne başvurduğunu kaydetti.

Düzgün, dernek yönetiminin bu başvuruyu değerlendirmek için Kıbrıs Montessori Okulları temsilcisinden KKTC’yi ve Kıbrıs Montessori Okulları’nı tanıtan konu başlıklarını kendilerinin belirlediği bir sunum gerçekleştirmelerini istediğini, talep üzerine okulun İngilizce öğretmeni

Şerife Çelebi ile ilgili sunumu gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Hatice Düzgün “İleriki yıllarda ülkemizde bir Montessori kongresi için başka ülkelerin de başvurusu olduğu bir listede değerlendirmeye alındı” dedi.