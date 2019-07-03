Bulut Akacan’ın şikayeti üzerine “tehdit” suçlaması ile tutuklanan Serhat Ulucan, Melik Fırat Ulucan ve Levent Ulucan polise verdiği ifadede ilginç iddialar ortaya attı: “Akacan arabuluculuk için ev ve para vaat etti”

Evrim KAMALI

Girne’de iş insanı Bulut Akacan’ın kan parası talebi ile tehdit ettikleri öne sürülen zanlılar Serhat Ulucan, Melik Fırat Ulucan ve Levent Ulucan dün yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis, zanlıların 27 Haziran’da meydana gelen “Şiddet Tehdidi” ve “Mülke Tecavüz” suçlarından tutuklandıklarını belirterek, olayın olgularını aktardı.

Polis, zanlılar Serhat Ulucan ve Melik Fırat Ulucan’ın, 27 Haziran’da, saat 13.20 sıralarında Girne’de İnönü Caddesi’nde bulunan Bulut Akacan’a ait işyerine gittiklerini ve zanlıların yaptıkları görüşme esnasında Akacan’a hitaben “Bizi Zeki Bey ve ağabeyim Levent gönderdi. Bize 1 milyon Sterlin kan parası ödeyeceksin, ya da biz senin kanını akıtacağız. Seni öldüreceğiz” diyerek şiddet tehdidinde bulunduklarını kaydetti.

Polis, akabinde Akacan’ın Girne Polis Müdürlüğü’nü arayarak şikâyette bulunması üzerine, zanlılar Serhat Ulucan ve Melik Fırat Ulucan’ın aleyhine derdest emri temin ettiklerini belirtti.

Polis, zanlı Levent Ulucan’a ise telefoniyen ulaşarak şubeye celp ettiklerini kaydetti.

Zanlılar suçlamaları reddetti

Zanlılar Melik Fırat ve Serhat Ulucan’ın Girne’de tespit edilerek tutuklandıklarını, zanlı Levent Ulucan’ın da açık ifadesini temin ettiklerini aktaran polis, Levent Ulucan’ın vermiş olduğu ifadesinde kardeşlerini kendisinin Akacan’ın işyerine yollamadığı yönünde beyanda bulunduğunu aktardı.

Polis yapılan geniş çaplı soruşturma neticesinde, her üç zanlı ile Akacan’ın ortak bir tanıdıkları aracılığıyla zanlı Levent Ulucan’ın istemi doğrultusunda, Akacan’ın işyerinde zanlılar Serhat Ulucan ve Melik Fırat Ulucan’ın görüşmesinin sağlandığını ifade etti.

Polis, zanlılar Serhat Ulucan ve Melik Fırat Ulucan’ın da ifadelerinde suçlamaları kabul etmediklerini, Bulut Akacan’dan herhangi bir şey talep etmediklerini, tehdit etmediklerini söylediklerini aktardı.

“Akacan para ve ev vermek istedi” iddiası

Polis, zanlıların gönüllü ifadelerinde, şikâyetçi Akacan’ın yaklaşık üç aydan beridir Zeki Asımoğlu’nun şikâyeti geri çekmesi için, aralarında aile bağı olduğundan dolayı kendisiyle görüşmelerini ve şikâyetini geri çekmesi için Akacan’a yardımcı olmaları talebinde bulunduğunu kaydederek, zanlı konumundaki Ulucan kardeşlere para ve ev vermek gibi vaatlerde bulunduğunu dile getirdi.

Zanlıların durumdan rahatsız oldukları için ağabeyleri Levent Ulucan’ın yönlendirmesiyle ve kendi istekleri doğrultusunda Bulut Akacan’ın işyerine görüşmeye gittiklerini ve görüşme esnasında Akacan’ın kendilerine, aleyhindeki şikâyetin geri çekilmesi için yine vaatlerde bulunduğunu öne sürdüklerini kaydeden polis, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, ancak zanlıların bu aşamada soruşturmaya etki etme olasılıklarının bulunmadığını belirterek, teminata bağlanmalarınnı talep etti.

Teminatla serbest kaldılar

Mahkeme, her zanlı için bir kefilin 50 bin TL kefalet senedine imza atmasına, zanlıların 5 bin TL nakdi teminay yatırmasına ve yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.