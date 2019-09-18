KıbrısManşet

Akacan 3 ay cezaevinde kalacak

18 Eylül 2019

Yasadışı sanal bet davası ile ilgili tutuklanan Bulut Akacan hükümsüz tutuklu olarak 3 ay süre ile cezaevine gönderildi.
Şans oyunları yasasına aykırı hareket ve sanal bet suçlamaları ile ilgili tutuklu bulunan ve Kale Bet ile Dobra Bet isimli sanal bahis sitesi sahibi olduğu iddia edilen Bulut  Akacan ve sitelerin sorumluları İrfan Önen ile Hüseyin Yiğit Gökdereli saat 11.30 itibari ile Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.
Mahkeme Akacan’ın 2019 yılında ikinci kez suç işlediği iddiası ile mahkeme huzuruna geldiğini dikkate alarak Akacan’ın sulh ve sükûn içerisinde davalarını beklemesi amacı ile tutuklu yargılanmasına karar verdi.
Yasadışı sanal bet davası ile ilgili tutuklanan Bulut Akacan hükümsüz tutuklu olarak 3 ay süre ile cezaevine gönderildi.
Etiketler

İlgili Makaleler

13 yaşındaki çocuğa 3 ay cinsel saldırıda bulundu

18 Eylül 2019
Lakkotripis Enerji Konularını ABD’de Ele Alacak

ENİ ve TOTAL ile 7. parsel için imzalar atıldı

18 Eylül 2019

Sazlık alanda çıkan yangın korkuttu

18 Eylül 2019

Creditwest’ten üreticilere  faizsiz ve masrafsız emek kart

18 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı