Akacan 3 ay cezaevinde kalacak

Yasadışı sanal bet davası ile ilgili tutuklanan Bulut Akacan hükümsüz tutuklu olarak 3 ay süre ile cezaevine gönderildi.

Şans oyunları yasasına aykırı hareket ve sanal bet suçlamaları ile ilgili tutuklu bulunan ve Kale Bet ile Dobra Bet isimli sanal bahis sitesi sahibi olduğu iddia edilen Bulut Akacan ve sitelerin sorumluları İrfan Önen ile Hüseyin Yiğit Gökdereli saat 11.30 itibari ile Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme Akacan’ın 2019 yılında ikinci kez suç işlediği iddiası ile mahkeme huzuruna geldiğini dikkate alarak Akacan’ın sulh ve sükûn içerisinde davalarını beklemesi amacı ile tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Yasadışı sanal bet davası ile ilgili tutuklanan Bulut Akacan hükümsüz tutuklu olarak 3 ay süre ile cezaevine gönderildi.