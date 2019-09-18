Creditwest’ten üreticilere  faizsiz ve masrafsız emek kart

Creditwest Bank özellikle son 4 yıldır çiftçiler ve üreticilere sunduğu özel hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Creditwest Bank, çiftçilerin yeni ekim döneminde finansman sıkıntısı çekmeden giderlerini karşılamaları için ‘’Emek Kart’’ uygulamasını hayata geçirdi.

Creditwest Bank tarafından yapılan açıklamada; Emek Kart’ın sadece ülke üreticilerinin ihtiyaçlarına uygun olarak özel tasarlanmış bir kredi kartı olduğu belirtildi.

Çiftçiler için bir çok avantajı barındıran bu kart ile üreticiler yeni ekim dönemine daha güçlü hazırlanıp, ekim dönemi süresince gider kalemleri için kredi kaynağına daha hızlı ulaşma şansı yakalayabilecekler.

Creditwest ve TÜK arasında yapılan protokol çerçevesinde, üreticiler Emek kart ile Toprak Ürünleri Kurumu’ndan yapacakaları her türlü mal ve hizmet alımları için 3(üç) ay boyunca faiz ödemeyecekler. Bu uygulama üreticilere ilk 3 ay herhangi bir faiz ödemeden ihtiyaç duydukları nakite kolaylıkla ulaşma imkanı sağlıyor.

TÜK HARCAMALARINDA 12 AY TAKSİT İMKANI

Ayrıca Üreticiler, Emek Kart ile TÜK’den yaptıkları satın alımları taksitlendirme şansı da elde ediyor. 12 aya kadar taksit yapma şansı tanıyan Emek Kart, üreticilerin nakit akışına olumlu katkı koyacak ve ödemelerini düzenli bir yapıya kavuşturacak. Creditwest Bank’tan verilen bilgiye göre; Emek kartın çiftçilere herhangi bir masrafı olmayacak ve üretciler ücretsiz olarak bu karta sahip olabilecekler.

Geçtiğimiz Haziran ayında başlayan ve halen uygulamada olan, çiftçilerin zahire teslimlerinden doğan Toprak Ürünleri Kurumu ödemelerinin Creditwest Bank tarafından yapılıyor olmasını da hatırlatan Creditwest Bank yetkilileri, Emek Kart’ın ülke üreticilerine finansmana kolay ulaşma noktasında yeni bir kanal olacağını vurguladılar.

Özellikle geçtiğimiz yılın verimli olması sebebiyle ülke çiftçilerinin bu yıl da ekim dönemini çok yoğun bir şekilde geçirecekleri düşünülerek, Toprak Ürünleri Kurumu’ndan tohumluk arpa satın alımı için yoğun bir talep olacağı tahmin ediliyor. Creditwest Bank, yeni hizmeti Emek Kart ile ülke çiftçilerine finansman desteğine devam etmiş oluyor.