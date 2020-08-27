FutbolSpor

Ahmet Sivri geri dönüyor

27 Ağustos 2020
Ahmet Sivri
Ahmet Sivri

Yenicami Akademiden yetişen ve Türkiye’ye Galatasaray’a transfer olan Ahmet Sivri ülkemize geri dönüyor.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Sancaktepe’ye forma giyen Ahmet Sivri yeni sezonda da Galatasaray dışında forma giymeye çok sıcak bakmadığı öğrenildi. Türkiye’de şu anda görüştüğü bazı takımlar olduğu öğrenilen Ahmet, anlaşma sağlayamaması durumunda ülkemize dönecek.

Ahmet Sivri için Göçmenköy kulübü girişim yaptı ve Yenicami’den de gerekli izinlerin alındığı öğrenildi.

Golcü futbolcu Ahmet Sivri’nin bugün saat 18.30’da Göçmenköy antrenmanına çıkması bekleniyor.


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