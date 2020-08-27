Spor
Havuzdaki yüzme yarışları seyircisiz
Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu bir açıklama yaparak Eylül ayında yapmayı planladıkları müsabakalarda salona seyirci alınmayacağını duyurdu. Açıklama şöyle:
“Spor Dairesi ile yapılan görüşmeler sonrası alınan kararlar doğrultusunda Eylül ayındaki müsabakalar aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
- Müsabakalarda salona kesinlikle seyirci alınmayacaktır.
- Sporcular tribünde seyreltilmiş, maske takarak oturacaklar.
- Sporcuların soyunma odalarına giriş çıkışları yardımcı antrenörler tarafından sağlanacaktır.
- Yaş gruplarına göre müsabaka tarihleri
11-14 yaş 5-6 Eylül 2020
7-10 yaş 12 Eylül 2020
15+ yaş 19-20 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir.“