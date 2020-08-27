Spor

Havuzdaki yüzme yarışları seyircisiz

27 Ağustos 2020

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu bir açıklama yaparak Eylül ayında yapmayı planladıkları müsabakalarda salona seyirci alınmayacağını duyurdu. Açıklama şöyle:

“Spor Dairesi ile yapılan görüşmeler sonrası alınan kararlar doğrultusunda Eylül ayındaki müsabakalar aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

  1. Müsabakalarda salona kesinlikle seyirci alınmayacaktır.
  2. Sporcular tribünde seyreltilmiş, maske takarak oturacaklar.
  3. Sporcuların soyunma odalarına giriş çıkışları yardımcı antrenörler tarafından sağlanacaktır.
  4. Yaş gruplarına göre müsabaka tarihleri

11-14 yaş 5-6 Eylül 2020

7-10 yaş 12 Eylül 2020

15+ yaş 19-20 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir.“


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