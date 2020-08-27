15 ayda 0 proje!

KKTC’nin 2019 yılı bütçesinde spor bütçesi altında yer alan proje kaleminden 7 Milyon TL’nin kullanılamayarak hazineye kalması büyük yankı uyandırmıştı. Spor Dairesinin projeleri zamanında hazırlayamayıp ihaleye erken çıkamaması sonucu ihale sürecinin uzaması ile 7 Milyon TL spora kullanılamamış ve projeler de gerçekleşememişti.

2020 yılının da 8’inci ayı geride kaldı ve şu ana kadar proje kaleminde toplam 12,5 Milyon TL’nin kullanılamadığı görülüyor. Spor Dairesi 10 Milyon TL cari ve 2,5 Milyon TL de fondaki proje kalemini şimdiye kadar harcayamadı.

Seçim yasaklarının içinde olduğumuzdan ihaleye çıkılamıyor ve Eylül sonuna kadar da kullanılamayacak bu para. Şimdiye kadar herhangi bir proje hazırlayamayan spor idaresinin, Ekim’de 12 Milyon’luk proje hazırlanması, ihaleye çıkılması, tekliflerin değerlendirilmesi gibi geçecek zaman dikkate alındığında, proje kalemindeki bu paranın yine kullanılamayacağı tahmin ediliyor.

Böyle bir durumda ise sporun kaybı 20 Milyon TL’ye yakın olacak. Spor için son 2 yılda ayrılan paradan 20 Milyon TL spora kullanılamamış olacak.

SADECE TADİLAT YAPILIYOR

Spor Dairesi şimdiye kadar sadece mevcut binaların tadilatını yaptı. Cimnastik Federasyonunun çatısının yenilenmesi, güreş salonunun tadilatı, Atatürk antrenman salonunun zeminini değişmesi ancak soyunma odası ve tuvaletlerinin olmaması gibi büyük tadilatlar yapılırken yeni bir proje yapılmadı.

Mevcut diğer tesislerin de bakımının yapılamadığı gibi son 2 yıldır gündemde olan diğer projeler de hazırlanamadı. Atatürk Tartan Pisti kullanılamaz haldedir. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu havalandırması yok. Esentepe’nin spor salonu halen yok. Yusuf Kapsan Sahası yenilenme bekliyor. Başaran Spor Salonu dökülüyor. Attila Topaloğlu Okullar Sahası yürüyüş zemini halen sentetik halı ve ne yürüyüş ve de koşu antrenmanı için sağlıklı değil. Göçmenköy Sahası yürüyüş parkuru halen yapılmadı, tribünleri yok. Kaymaklı’nın Ruso Stadı halen ışıklandırılmadı v.b..