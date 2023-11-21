Afrodit yatağı konusunda orta yol bulunma olasılığı doğdu

Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan “Afrodit” doğal gaz yatağının kullanım yetkisine sahip Chevron şirketiyle Rum hükümeti arasında mevcut anlaşmazlık sebebiyle dün yapılan görüşmede orta yol bulunması olasılığı doğduğu bildirildi.

Politis gazetesi, “Orta Yol Bulunması İhtimali – Chevron ve Hükümet Afrodit’i Kaybetmemek İçin Silahları Kenara Bıraktı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Afrodit yatağı konusunda Rum hükümeti ile ABD şirketi Chevron arasındaki görüşmelerin uzlaşıya doğru gittiğini yazdı.

Gazete, Rum hükümeti ve Chveron arasında, Afrodit yatağında bir yüzer doğal gaz platformu (FPU) kurulması konusundaki anlaşmazlığa karşın Rum hükümetinin geri adım atacağı yönünde iddiada bulundu.

Şirketin, Afrodit yatağındaki doğal gazı hızlı bir şekilde kullanıma sokmak istediğini belirten gazete, Rum hükümetinin, yüzer platform talebinden geri adım atacağı yönünde bilgiler bulunduğunu savundu.

Habere göre, Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu dün yaptığı açıklamada, şirketle son 15 gündür yoğun görüşmeler yapıldığını, her iki tarafın da karşılıklı kazanç sağlayacak bir çözüm için çaba sarf etmekte olduklarını ve şu an için açıklanabilecek bir gelişmenin bulunmadığını ifade etti.

Gazete, Rum hükümetinin Amerikalıların Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inden gitmelerini istemediğini, bundan en büyük etkenin ise olayın siyasi boyutu olduğunu belirtirken nihai kararın ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından alınacağını vurguladı.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Afrodit’in Geleceği Belirsiz – Chevron’a Tanınan Süre Dün Açıklama Yapılmadan Sona Erdi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Rum hükümeti tarafından teknik ve ekonomik çalışmanın tamamlanması için şirkete verilen sürenin dün akşam dolduğunu, konunun dün akşam itibarıyla “belirsiz kaldığını” yazdı.

Gazete, görüşmelerin sonuç verip vermediği konusunda bir açıklama yapılmadığını da belirtirken Rum hükümet yetkililerinin ise dünkü açıklamalarında “durumu farklı lanse ettikleri” iddiasında bulundu.

Rum Enerji Bakanı Papanastasiu’nun dün “önümüzdeki günlerde gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz” şeklinde bir açıklamada bulunduğunu vurgulayan gazete, Rum Başkanlık Sarayı Basın Ofisi Direktörü Viktoras Papadopulos’un dün akşam yaptığı açıklamada ise “müzakerelerin devam ettiğini ve ayrıntı vermeyeceğini” söylediğini aktardı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Haber Haravgi’de “Hükümet ve Chevron Hala Uzlaşı Noktası Arıyorlar”., Fileleftheros’ta ise “Chevron Afrodit Konusunda Altyapıyı Görüşüyor” başlıklarıyla yer aldı.