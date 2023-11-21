Gram altından yeni zirve

Gram altın, bugünkü Fed tutanakları ile perşembe günkü TCMB’nin faiz kararı öncesinde ons altın ve dolar/TL’deki yükselişin desteğiyle rekor tazeledi.

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta sonlandırdığı iki haftalık kayıp serisinin ardından yükselişine ivme kazandırdı.

Buna göre ons altın saat 11.15 itibarıyla yüzde 0,72 artışla ons başına 1.992,12 dolar olurken, gram altın ise dolar/TL ve ons altındaki yükselişin desteğiyle yüzde 1,08 artışla 1.846 liraya çıktı.

Marex analisti Edward Meir ise dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki düşüş ile merkez bankalarından gelen güçlü talebe dikkat çekerek, “Tüm bunlar altın için yükseliş anlamına geliyor. Piyasa dün gördüğümüz gerilemeyi yeniden gözden geçiriyor” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde enflasyonun yavaşladığına dair işaretler ise son olarak Fed’in faiz oranlarını artırmayı bitirdiğine dair beklentileri artırmıştı.

CME FedWatch aracı da Fed’in aralık toplantısından faiz artışı beklenmediğini teyit etti.

Ancak bu beklentilerin ortasında yatırımcılar, Fed’in son toplantısına ilişkin tutanaklarda faiz artırımında sona gelindiğine dair ipuçları aramaya devam edecek.

FOMC’nin toplantı tutanaklarında yatırımcılar ayrıca yumuşak inişe yönelik merkez bankasının görüşlerini yakından gözlemleme şansı bulacak.

Gram altında TCMB bekleyişi

Türkiye’de piyasalar ise Fed’in toplantı tutanaklarının ardından TCMB’nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararını bekleyecek.

Ekonomistler, TCMB’nin perşembe günü politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 37,50’ye çıkartacağını düşünüyor.