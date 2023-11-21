VI. Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali, 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak

Bu yıl 6’ncısı düzenlenecek Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali, 25-26 Kasım tarihlerinde “Kardeşim barışı ne zaman yapacağız?” belgisi ve “şiirde çeviri” ana temasıyla yapılacak. Festivalin bu yılki konuk dilinin ise Fransızca olacağı bildirildi.

Festival Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, VI. Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali, 25 Kasım Cumartesi günü Lefke Ağaçlı kahvede başlayacak.

Festival Komitesi Tamer Öncül, Hasan Karlıtaş, Yusuf Nidai, Emine Demirağ, Aziz Kaya ve Zeki Ali’den oluşurken; Festivale Lefke Türk Belediyesi, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, DEV-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, KOOP-SEN, KTIMB, CTP, YKP, HP, TDP, Lefke Turizm Derneği, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Bademliköy Muhtarlığı ve Vuni King Otel katkı koyuyor.

Lefkoşa’dan festivale katılmak isteyenler için 25 Kasım Cumartesi ve 26 Kasım Pazar günleri saat 10.00’da Lefkoşa Belediye Binası arkasındaki otoparktan Lefke’ye ve etkinlik sonunda ise Lefke’den Lefkoşa’ya ücretsiz minibüs kalkacak.

Festivalde, Zeki Ali ve Neşe Yaşın’ın sunuş yazılarını yazdığı ve bugüne dek festivale katılan 15 ülkeden 61 şairin şiirlerinin derlendiği “Festival Antolojisi” festivalde yer alarak okurla buluşacak.

Açıklamaya göre Festivale katılacak konuklar şunlar:

“Aliye Ummanel, Andreas Chrysanthou, Androulla Shati, Burçak Midilli, Emel Kaya, Fatma Akilhoca, Gündoğdu Gencer, Halil Karapaşaoğlu, Hüseyin Bahca, Jenan Selçuk, Maria Sakalli, Marios Georgiou, Martha Apostolides, Mehmet Kansu, Meletis Apostolides, Mihailis P. Hristofidis, Mine Ömer, Nafia Akdeniz, Neşe Yaşın, Raşit Pertev, Salamis Ayşegül Şentuğ, Tamer Öncül, Tuğçe Tekhanlı, Ümit İnatçı, Yorgos Moleskis, Balazs F. Atilla (Macaristan), Claire Lajus (Fransa), Deniz Dağdelen Düzgün (Türkiye), Ferda Fidan (Fransa), Lale Alatlı (Yunanistan).

Müzisyenler: Ersen /Kayra Sururi, Georgos Kalogirou, Grup Eski Kafa, Sol Anahtarı.”

Festival programı ise şöyle:

“25 Kasım 2023 Cumartesi: 11.00- Ağaçlı Kahve’de buluşma (Başkanların konuşması + Bölge Öğrencilerinden Fikret Demirağ Şiirleri); 12.00- Hasan Karlıtaş eşliğinde Lefke Tarih Gezisi, Fikret Demirağ’ın Memeler Dağı’ndaki çocukluk evinde Fikret Demirağ şiirleri; 13.30- 14.30: Ara; 14.30-18.00- Gösteri ,Panel, Dinleti (Yer: Vasıf Palas); 14.30- Fikret Demirağ Belgeseli gösterimi; 15.00- Panel “Çeviri Yoluyla Dünyaya Açılmak” (Moderatör Maria Siakalli/Konuşmacılar: Ahmet Yıkık, Ferda Fidan, Claire Lajus, Lale Alatlı, Deniz Dağdelen Düzgün); 16.15- Ara; 16.30- Müzik Ersen/Kayra Sururi; 17.00 – Şiir dinletisi; 18.15: Açılış Kokteyli ve Katılım Belgesi Sunumu (Yer Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği /Lefke Evi ).

26 Kasım 2023 Pazar: 11.00-14.30- Şiir ve Müzik Dinletisi, Sunum (Fikret Demirağ Şiir Tepesi. Bademliköy, Lefke.)