Adıyaman’da hayatını kaybeden 13 vatandaşımızın cenazesi adaya geldi

Adıyaman’da İsias Otel enkazında yaşamını yitiren KKTC kafilesinden 13 kişi daha ülkeye getirildi…

Adıyaman’da depremde hayatını kaydeben 13 vatandaşımızın cenazesi adaya geldi

Cenazesi getirilen vatandaşlarımızın isimleri şöyle:

1 ABİDE DAĞLI

2 MÜLKİYE DAĞLI

3 NAZİFE DAĞLI

4 ARAS AKTUGRALI

5 HAYAL GENÇALİOGLU

6 ATAKAN CELAL KONUKLU

7 HASAN BİLGEN

8 MEHMET ARİF ALTAK

9 SERİN İPEKCİOĞLU

10 SELİN KARAKAYA

11 OSMAN ÇETİNTAŞ

12 AYKAN EKİZ

13 NEHİR ÇEVİK

10 cenaze dün gelmişti

10 vatandaşımızın cenazesi ise dün sabaha karşı getirilmiş, hayatını kaybeden Mert Niyazi Topukçuoğlu, Fahri Arkar, Doruk Akın ve Alp Akın, Duygu – Lavin Kalaycı Gazimağusa Kabristanlığı’na; Kağan Selim İş ise Ulukışla Mezarlığına defnedilmişti