Adıyaman İsias Otel enkazından 1 vatandaşımızın daha cansız bedeni çıkartıldı

Adıyaman İsias Otel enkazından 1 vatandaşımızın daha cansız bedeni çıkartıldığı açıklandı.

Başbakanlık açıklamasında Adıyaman’daki kayıp sayımızın 25’e yükseldiğini belirtildi. Açıklama şöyle:

“Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan çocuklarımızdan birinin daha naaşına ulaşmış bulunuyoruz. Kardeşimize Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor.

Yaşanan bu kayıplarla Adıyaman’daki KKTC vatandaşı kayıp sayımız 25’e yükselmiştir. Türkiye geneli kayıp sayımız 38, arama çalışmaları devam eden kişi sayımız ise 10’dur.”.