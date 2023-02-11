Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden Hasan Alpargün Lefkoşa'da gözaltına alındı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Şubat 11, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Adana’da yıkılan bazı binaları inşa eden Hasan Alpargün Lefkoşa’da gözaltına alındı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Hasan Alpargün

Depremden etkilenen Adana’da yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi Hasan Alpargün, KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Adana’da yıkılan ve onlarca kişiye mezar olan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı’nı inşa eden firmanın sahibi Hasan Alpargün, KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da gözaltına alındı. Şirketin patronu bir reklam çalışması olarak verdiği röportajda, “Sıra dışı bir mimar, Hasan Can Alpargün” diye kendini anlatılmıştı.


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Tags:AdanagözaltıHasan AlpargünKKTCTürkiye
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