Ercan Havalimanı'ndan Adana'ya afete özel uçak seferi gerçekleşiyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Şubat 11, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Ercan Havalimanı’ndan Adana’ya afete özel uçak seferi gerçekleşiyor

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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KKTC AFAD

KKTC AFAD’ın girişimleriyle yarın KKTC ‘den Türkiye ‘ye afete özel 1 uçak seferi planlandı.

Başbakanlığın açıklamasına göre 15.00 Ercan-Adana seferi için başvuru kabul ediliyor.


Yapılan açıklama şu şekilde:

“Deprem felaketinden etkilenenler için düzenlenen bu seferlerden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız;

Başvuru için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi (KKTC AFAD) 0548 884 18 18 ve 0533 874 00 93 telefon numaralarını veya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı telefon numaraları olan 0542 880 76 44 ve 0533 863 82 88 telefon numaralarını arayarak kayıt yaptırabilir.”

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Tags:KKTCkktc afadözel seferTürkiyeUçak
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