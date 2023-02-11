AKEL’den Kıbrıslıtürk Siyasi Partilere Taziye Mektubu

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu deprem faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına ve Kıbrıstürk toplumuna taziyelerini dile getirdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mine Atlı, Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Yeni Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Murat Kanatlı ve Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan’a gönderdiği mektuplarda Stefanu Türkiye’deki deprem faciasında hayatını kaybedenler için AKEL Merkez Komitesi’nin ve kendisinin en içten taziyelerini iletti.

Stefanu mektubunda “Kıbrıs Türk toplumundan da kurbanların olduğu, çocukların hayatlarını kaybettiği; Türkiye’de ve Suriye’de yaşanan bu trajediyle hepimiz derinden sarsıldık. Bu faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletmenizi rica ediyoruz” dedi.

Ayrıca Stefanu, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere mümkün olan en kısa sürede insani yardım ulaştırmak amacıyla AKEL ile Halk Hareketi (PEO, EDON, POGO, EKA) tarafından da başlatılan bir dayanışma kampanyasının devam etmekte olduğu bilgisini de verdi.