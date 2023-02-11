Evren Çavdır hayata tutunamadı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Şubat 11, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Evren Çavdır hayata tutunamadı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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evren çavdır hayatını kaybetti

Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde canlı kurtarılan Evren Çavdır tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.
Kardeşimize Allahtan rahmet halkımıza başsağlığı diliyoruz.

Adıyamanda’daki toplam KKTC vatandaşı kaybımızın 35 olarak doğrulanmıştır. Ülke geneli yitirdiğimiz ve resmi kaynaklarca doğrulanan KKTC vatandaşı sayımız ise şu ana kadar 48’dir.


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Tags:Adıyamancan kaybıdepremenkazEvren Çavdırisias otelKKTC
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