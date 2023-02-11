Evren Çavdır hayata tutunamadı

Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde canlı kurtarılan Evren Çavdır tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Kardeşimize Allahtan rahmet halkımıza başsağlığı diliyoruz.

Adıyamanda’daki toplam KKTC vatandaşı kaybımızın 35 olarak doğrulanmıştır. Ülke geneli yitirdiğimiz ve resmi kaynaklarca doğrulanan KKTC vatandaşı sayımız ise şu ana kadar 48’dir.