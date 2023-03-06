Adamızı keşfedelim: Antiphonitis

Girne’nin doğusundaki Esentepe kasabası yakınlarında, Beşparmak dağlarının zirvelerine yakın bir noktada yer alan bu kilise eski bir manastırın çekirdeğini oluşturmaktadır. Antiphonitis, “cevap veren İsa” anlamına gelmektedir.

Kilise, sekiz sütunla desteklenen düzensiz sekizgen formundaki kubbesi ile Kıbrıs’ta pek rastlanmayan bir mimari biçime sahiptir.

Batısındaki beşik tonozlu narteks ile güneyindeki revak 14. veya 15. yüzyılda yapılmış eklemelerdir. Güneydeki revak düzenlemesi gotik taş işçiliğinin eşsiz bir örneğidir.

Yapı narteks dışında tamamen duvar resimleri ile kaplı iken bunlardan çok azı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Korunmuş olanların bir bölümü 12./13. yüzyıllara tarihlenirken bir bölümü de 14./15. yüzyıllar arasına tarihlenir.

Duvar resimlerinde yoğun olarak azizler betimlenmiş olmakla birlikte İncil’den alınmış kompozisyonlar da vardır.