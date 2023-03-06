Maç saatleri değişiyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, önümüzdeki haftadan itibaren maç saatlerinde değişikliğe gitti.

AKSA liglerinde 20. haftadan itibaren gündüz bölümünde oynanan A takım maçları 14.00 yerine 15.00’te başlayacak.

11.30’da başlayan A2 maçları ise 12.30’da başlayacak. Akşam oynanan maçların saatlerinde ise değişiklik olmadı. Önceki hafta olduğu gibi akşam saatlerindeki maçlar 18.00’de başlamaya devam edecek.