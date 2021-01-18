Adamızda da on binlerin tercihi yine BiP!

Dünyada en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer alan BiP, Kuzey Kıbrıs’ta da en çok tercih edilen uygulamalar arasında… İletişim ve yaşam platformu BiP, adamızda, 60 binin üzerinde aktif kullanıcıya sahip.

Operatör bağımsız dileyen herkesin kullanabildiği ve içerisinde KKTC’nin de yer aldığı 192 ülkede kullanılan BiP uygulaması, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Dünyada milyonların tercih ettiği iletişim ve yaşam platformu BiP, Kuzey Kıbrıs’ta da en çok tercih edilen uygulamalar arasında. Birçok üstün özelliğe sahip olan BiP dikkat çekici yenilikleri ile de kullanıcılarını mutlu ediyor.

Kuzey Kıbrıs’ta 60 binin üzerinde aktif kullanıcı…

Dünyada tüm operatör, adamızda da her iki operatör kullanıcılarının tercih edebildiği BiP uygulaması, mesajlaşma, sesli, görüntülü arama özellikleri ile kesintisiz ve güvenli iletişim imkânı sağlıyor. Yapılan açıklamaya göre adamızda 60 binin üzerinde aktif kullanıcısı olan BiP, sadece son 1 hafta içerisinde 7 binin üzerinde kişi tarafından indirildi. Yükselen kullanıcı sayısı ile içeriklerine yenilikler ekleyen BiP, işletim sistemine göre App Store veya Google Play Store’dan indirilebiliyor. Operatör fark etmeksizin kullanılabilen uygulamaya sahip olmayan kişiler ise BiP’i, https://kktcll.co/BiP linkine tıklayarak indirebiliyor.

BiP, kullanıcısına iletişimde birçok farklı imkân sunuyor

BiP, mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama özellikleri ile hem bilgisayarlar hem de mobil cihazlardan kesintisiz iletişim sunarken, HD kalitesinde sesli ve görüntülü görüşme yapma imkânı sağlıyor. BiP’e özel kaybolan mesaj yeteneği sayesinde, gönderilen mesajlar seçilen süre boyunca takipçinin sohbet ekranında görünüyor ve belirlenen süre dolunca otomatik olarak siliniyor.

Tüm bu özelliklerin dışında BiP, farklı hizmetler de sunarak çok önemli projeler için iletişim görevi üstleniyor. Pandeminin hayatımıza girmesi ile çok kısa bir zaman içerisinde lanse edilen “Tele Sağlık” hizmeti bunlardan birisi oldu. Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliğinde hayata geçirilen önemli proje kapsamında doktorlar, kendilerine ulaşmak isteyen hastalarını randevu günlerinde BiP üzerinden görüntülü olarak arayarak kolayca görüşebiliyor.