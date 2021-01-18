Güney Kıbrıs’ta bu gece için sarı uyarı yayınlandı

Rum Meteoroloji Servisi bu gece için sarı uyarı yayınladı.

Rum Meteoroloji Servisi bugün 18.00 ile 05.00 saatleri arasında geçerli sarı uyarı yayınladı.

Gök gürültülü kuvvetli fırtınaların bölgeyi etkilemesinin beklendiği belirtilen uyarıda yağışlarında saatte 35 mm’yi geçebileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca rüzgarın 7 Beaufort’a kadar kuvvetli olması beklendiği söylendi.