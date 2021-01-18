KıbrısManşet

Pilli: 11’i yerel 14 pozitif vakaya rastlandı

18 Ocak 2021
KKTC Sağlık



KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2517  olduğunu, 11’i yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını,15 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu  ile ülkemize geldiğini, 11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, vakalardan 1 kişinin Lefkoşa, 10 kişinin Girne Bölgesi’nden olduğunu belirtti.

17 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2517

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: yok

Yerel Vaka Sayısı: 11

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 369.310

Toplam Vaka Sayısı: 1921

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1672

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 238

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 192

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3





Etiketler
18 Ocak 2021


Başa dön tuşu