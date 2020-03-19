Kıbrıs’ın kuzeyinde 13 güneyinde 9 yeni koronavirüs vakası görüldü. Ada genelinde toplam vaka sayısı 100

Kuzey Kıbrıs’ta 13 kişide daha koronavirüs görüldü. Sağlık Bakanlığı yetkililerinin açıkladığı verilere göre bugün 13 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

13 pozitif korona virüs vakasının 12’sinin Alman vatandaşı olduğu belirtilirken, bir tanesinin ise KKTC vatandaşı olduğu belirtildi. Bugün tesbit edilen 13 vaka ile birlikte kuzeyde vaka sayısı 33’e yükseldi.

Pilli: Vaka sayısı 33’e yükseldi

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, 12 Alman Turist ve 1 KKTC Vatandaşının bugün yapılan tetkikler sonucunda pozitif çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Pilli, bugün pozitif çıkan KKTC Vatandaşının daha önce kamuoyuna açıklanan Korona Virüs olduğu tespit edilen KKTC Vatandaşının eşi olduğunu, diğer 12 kişinin ise gözetim altında tutulan 12 Alman Turist olduğunu belirtti.

Bakan Pilli, böylelikle KKTC’de toplam pozitif vaka sayısının 33’e çıktığını söyledi.

Güney’de 9 yeni vaka

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, 9 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Böylelikle güneyde toplam koronavirüs vaka sayısı 67’ye yükseldi.

9 vakadan 6’sının önceki günlerde teşhis edilen vakalarla temas ettiği diğerlerinin ise yurtdışından (Bulgaristan, İtalya ve Birleşik Krallıklar) geldiği belirtildi. Yurtdışından gelen 3 vaka da kendini evinde izole edip, semptomlar göstermeye başlayınca uzmanlara ulaştı. Bakan, epidemiyolojik izleme biriminin 9 kişinin temaslarını inceleye alarak onların da test edileceğini ekledi.

Temas ile enfekte olan vaka sayısı 37’ye yükseldi.