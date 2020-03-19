Kıbrıs’ın kuzeyinde 13 güneyinde 9 yeni koronavirüs vakası görüldü. Ada genelinde toplam vaka sayısı 100
Kuzey Kıbrıs’ta 13 kişide daha koronavirüs görüldü. Sağlık Bakanlığı yetkililerinin açıkladığı verilere göre bugün 13 kişide daha koronavirüs tespit edildi.
13 pozitif korona virüs vakasının 12’sinin Alman vatandaşı olduğu belirtilirken, bir tanesinin ise KKTC vatandaşı olduğu belirtildi. Bugün tesbit edilen 13 vaka ile birlikte kuzeyde vaka sayısı 33’e yükseldi.
Pilli: Vaka sayısı 33’e yükseldi
Güney’de 9 yeni vaka
Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, 9 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Böylelikle güneyde toplam koronavirüs vaka sayısı 67’ye yükseldi.
9 vakadan 6’sının önceki günlerde teşhis edilen vakalarla temas ettiği diğerlerinin ise yurtdışından (Bulgaristan, İtalya ve Birleşik Krallıklar) geldiği belirtildi. Yurtdışından gelen 3 vaka da kendini evinde izole edip, semptomlar göstermeye başlayınca uzmanlara ulaştı. Bakan, epidemiyolojik izleme biriminin 9 kişinin temaslarını inceleye alarak onların da test edileceğini ekledi.
Temas ile enfekte olan vaka sayısı 37’ye yükseldi.