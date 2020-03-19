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Zabıtalar işyeri kapatmaktan eve gidemiyor

19 Mart 2020

LTB Başkanı Mehmet Harmancı iş yeri sahiplerini kurallar uymaları konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Harmancı’nın açıklaması şöyle:

Lütfen ama lütfen bu işin ciddiyetini kavrayın, kaç gündür zabıtalarımız işyeri kapatmaktan eve gidemiyorlar, devlet bir karar aldı, sizin ve sevdiklerinizin iyiliği için kapalı kalmalısınız, evet anlıyorum para önemli ama vaka sayılarını görüyorsunuz dünyada ne olduğunu görüyorsunuz sağlık gidince hiçbiri lazım olmuyor; ayrıca çalışanlarımızın sağlığını da riske atıyorsunuz.




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