Monako Prensi 2. Albert corona virüse yakalandı

Monako Prensi 2. Albert, corona virüs teşhisi konulan ilk devlet başkanı oldu. 62 yaşındaki prensin hastanede gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Avrupa’nın Kuzeybatı Akdeniz kıyılarında yer alan ve prenslikle yönetilen Monako’da, şu anda hüküm süren 2. Albert’in corona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. 62. yaşındaki prens, corona virüse yakalanan ilk devlet başkanı oldu.

Kraliyet Sarayı’nda yapılan açıklamada, 62 yaşındaki prensin özel dairesinde çalışmaya devam edeceği ve sağlığı ile ilgili endişe duyulacak bir durum olmadığı bildirildi. Diğer taraftan, 2. Albert’in ülkede bulunan bir hastanede uzmanlar tarafından gözetim altında tutulduğu aktarıldı.

Şu ana kadar corona virüs vakasının tespit edildiği 39 bin nüfuslu Monako’da ilk vaka 28 Şubat’ta görülmüştü.

MONAKO PRENSİ ALBERT KİMDİR?

Tam adı Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi olan prens 14 Mart 1958 tarihinde doğdu. Monako Prensliği’nin hükümdarı ve Grimaldi prenslik hanedanının başında bulunan 2. Albert, Prens III. Rainier ve ünlü ABD’li aktris Grace Kelly’nin evliliğinden dünyaya geldi.

2. Albert, Temmuz 2011’de Güney Afrikalı yüzücü Charlene Wittstock ile evlendi.