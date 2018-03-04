Açlık grevi yapacak

Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği’ne ait Lapta’daki balıkçı barınağında demirli teknesi

7 Aralık 2017’de fırtına nedeni ile batan Münür Haşimoğlu, 40 bin TL’lik zararının tazmin edilmemesine isyan etti

Duygu ALAN

Ekmeğini balıkçılık yaparak kazanan ve Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği’ne ait Lapta’da balıkçı barınağında, 7 Aralık 2017 tarihinde fırtına nedeni ile teknesi batan Münür Haşimoğlu, halen tazmin edilmediği gerekçesi ile isyan etti.

Aylardır balığa çıkamadığını ve ekmek parasını kazanamadığını söyleyen Haşimoğlu, 7 Aralık 2017 tarihinde sonunda korkulanın olduğunu ve fırtına nedeni ile barınaktaki teknesinin battığını, o dönem Tarım Bakanlığı yetkililerinin tespitine göre de 40 bin TL zarara uğradığını kaydetti.

Zararının tazmin edileceğine yönelik söz verilmesine rağmen halen olumlu bir neticeye ulaşılmadığını belirten Münür Haşimoğlu grev yapma kararı aldı.

Bakanlık önünde çadır kuracak

Balıkçı Münür Haşimoğlu, “Herkes, her şeye, örtülü ödeneğe para var, bana gelince yok” diyerek isyan etti, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde çadır kurup açlık grevi yapacağını açıkladı.

Haşimoğlu, bakanlığı açlık grevi ile protesto edeceğini ifade ederek, “Öyle de açım, böyle de, grevimi yapacağım, bakanlığın çifte standardını tüm kamuoyuna göstereceğim” diye konuştu.

“Suçlu kim?”

Haşimoğlu, teknesinin bir doğal afet neticesinde battığını ancak afetin bu denli ciddi bir sonca ulaşmasında geçmiş hükümet yetkililerinin sorumlu olduğunu söyledi.

Münür Haşimoğlu, Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği’ne ait Lapta’da balıkçı barınağında mendireğin sağlamlaştırılıp uzatılması gerektiğini geçmiş hükümet döneminde defa kez gündeme getirdiklerini ve bir gün bir teknenin batabileceği uyarısını birçok kez yetkililere yaptıklarını ifade etti.

Yapılan tüm uyarılara rağmen dönemin hükümet yetkililerinin kendilerini dikkate almadığını ve soruna çözüm üretmediğini dile getiren Haşimoğlu, “Defalarca uyardık, isyan ettik, ricada bulunduk kaile alınmadık. Sonunda korkulan oldu teknem battı. Üstelik hasar tespiti yapılıp, tazmin edileceğime dair söz verilmesine rağmen aylardır olumlu bir neticeye varılmadı” dedi, “şimdi burada suçlu kim? Mağdur mu hükümet edenler mi?” diye sordu.