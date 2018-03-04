Ramon Boğaz’a dönmek istiyor

Birçok Kıbrıslı Türk hastası da bulunan Rum Dr. Dinos Ramon AİHM kararıyla kazandığı tazminatın AB ödeneklerinden karşılanmasını talep etti

Boğaz’daki taşınmazıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde tazminat davası açan ve Türkiye tarafından şahsına 450 bin Euro tazminat ödenmesi kararlaştırılan Dinos Ramon isimli Rum göçmenin, alamadığı tazminat için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne başvurduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Ramon’un 2010 yılında, AİHM kararıyla 450 bin Euro tazminat kazandığını; ancak Türkiye’nin 8 yıldır bu tazminatı ödemediğini ve Ramon’un, bu tazminatın AB’nin Türkiye’ye verdiği ödeneklerden karşılanması talebiyle, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne başvurduğunu yazdı.

Haberde, Ramon’un, Boğaz’daki malının iadesini de talep ettiği belirtildi.