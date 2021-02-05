Açık olan iş yerleri ve kurumlar güncellendi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, dün aldığı kararlarda güncelleme yaparak açık olan iş yerleri ve kurumları açıkladı.

Açıklama şu şekilde:

“Açık olan yerler;

-Marketler, eczaneler, ecza depoları, medikal malzeme satıcıları, maske ve dezenfektan üreticileri, fırınlar, kasaplar, petrol istasyonları, un fabrikaları, su fabrikaları, meşrubat üreticileri, süt ve süt ürünlerini işleyen kuruluşlar, tüp gaz dolum ve dağıtım kuruluşları, özel güvenlik hizmetleri, internet servis sağlayıcılar, ithalatın ve ihracatın devamını sağlayan hizmetleri verecek kuruluşlar, tedarikçiler, tarımsal ve hayvansal faaliyetler yürüten kuruluşlar, veterinerler, yem satıcıları, çiftçiler, seracılar, sebze toptancıları, hayvancılar, özel klinikler, özel laboratuvarlar, özel hastaneler, özel medya kuruluşları, özel üniversitelerin yurt hizmetleri, GSM ve iletişim hizmeti veren kuruluşlar ve internet servis operatörleri, narenciye kesim ve paketleme ekipleri.

-Ancak, fırınlar üretime ve satışa açık olup, sadece Pazar günleri üretim yapıp satış yapmayacaklardır.

-Profesyonel Balıkçılar çalışmalarına devam edebilecektir.

-Benzin istasyonu, manav, kasap/balıkçı, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler 09:00 ile 17:00 saatleri arasında açık kalabileceklerdir. Marketlerde cafe, restoran, çocuk oyun alanları kapalı olacaktır.

Gıda ve açık olması uygun görülen diğer işletme tedarikçileri, 17:00’dan sonra ertesi gün sabah saat 08:00’a kadar işletmeler ile istişare ederek tedarik yapabileceklerdir.

Açık olan Üniversitelerin yemekhanelerinde minimum sayıda personelle hizmet verilmesi uygun görülmüştür.

Ancak üniversite kampüslerindeki cafeler kapalı olacaktır.

Özel yurtlarda elzem görülen güvenlik, temizlik ve idari işler en az personelle yürütülecektir.

Açık olan kurumlar;

Sağlık Bakanlığı ve sağlık personeli, Maliye Bakanlığı ve çalışması elzem görülen personeli, polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, ilçe emniyet kurulları, Gümrük, Merkezi Cezaevi, BRTK, TAK, TÜK, KIBTEK, Süt Kurumu, kamu üniversitelerinin elzem bölümleri, bakanlık, bakanlıklara bağlı daire ve kurumlarda acil hizmetler için görevlendirilecek personel.

Hava ve Deniz Limanlarında tüm hizmetlerin aksamaması amacıyla minimum personel ile çalışılacaktır.

Açık olan özel sektörlerde çalışacak personel işveren tarafından belirlenecektir. İşveren tarafından belirlenen çalışan listeleri İlçe Emniyet Kurulları tarafından onaylanacaktır. Çalışanlar, işverenlerinin kendilerine vereceği, İlçe Emniyet Kurullarından onaylı görev belgelerini yanlarında kimlikleri ile birlikte taşımak zorundadırlar.

İlçeler arası giriş çıkışların durdurulmasına karar verilmiştir. İlçeler arası görev yapan polis mensupları, sağlık çalışanları, ita amirleri tarafından görevlendirilmiş kamu görevlileri, sarı basın kartı sahibi ve/veya basın çalışanları, itfaiye çalışanları ve sivil havacılık hizmetleri görevlerine devam edecektir. Bunun yanı sıra İlçe Emniyet Kurulları tarafından izinlendirilmiş özel sektör çalışanları da ilçeler arası görevlerine devam edebilecektir.”