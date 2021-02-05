Eczanelerin ve ecza depolarının çalışma şekli yeniden düzenlendi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Eczacılar Birliği’nin önerileri doğrultusunda, eczanelerin çalışma şeklini yeniden düzenledi.

Yapılan düzenleme şu şekilde:

“Eczacılar Birliği’nin önerileri doğrultusunda nüfusun kalabalık olduğu Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa ilçe merkezlerinde bulunan toplam eczaneler iki gruba ayrılarak 08:00-15:30 saatleri arasında dönüşümlü olarak çalışacaktır. Üç ilçe merkezi dışında kalan bölgelerde faaliyet gösteren eczaneler normal çalışmalarına devam edecektir. Ayrıca tüm ilçelerde saat 15:30’dan sonra hizmet verecek nöbetçi eczane sayısı Eczacılar Birliği tarafından düzenlenecektir. Ecza depoları ise saat 11:00-15:00 arasında hizmet verebilecektir.”