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ABD’nin gizemli uzay uçağı iki yıllık gizli görevinden döndü

29 Ekim 2019

ABD Hava Kuvvetleri’nin X-37B kodlu uzay uçağı, iki yıllık gizli görevini tamamlayarak Florida eyaletindeki Kennedy NASA üssüne iniş yaptı.

2017 yılında Güney Afrikalı girişimci Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in roketiyle atmosferin dışına ulaştırılan uçak, 780 gün boyunca Dünya’nın yörüngesinde uçtu.

NASA’nın uzay görevlerinde kullandığı uzay mekiklerine benzeyen X-37B, mekiklerin sadece dörtte biri büyüklüğünde. 900 km irtifaya çıkabilen uzay uçağının ağırlığı ise 5 ton.

Bu uçuş, aynı uçağın beşinci göreviydi. Uçak bugüne kadar Dünya’nın yörüngesinde toplam 2 bin 865 gün geçirdi.

ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Barbara Barrett, altıncı görevin gelecek yıl başlayacağını ve yeni uzay uçağının Cape Canaveral üssünden fırlatılacağını açıkladı. Barrett, “Her başarılı görev ABD’nin uzay kabiliyetlerini biraz daha geliştiriyor” diye konuştu.

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