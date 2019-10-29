Fransa’da camiye yönelik saldırı: 2 kişi ağır yaralı, 84 yaşındaki bir aşırı-sağcı gözaltında

Fransa’da bir camiye yönelik saldırıda iki kişi ağır yaralandı, olayla ilgili aşırı-sağ bağlantıları olduğu belirlenen 84 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, radikal İslamcı bir polisin ay başında meslektaşlarını öldürmesi sebebiyle, Fransa’daki Müslümanları “bölücülüğe” karşı mücadele etmeye çağırmasından saatler sonra meydana geldi.

Fransız haber ajansı AFP’ye olay yerinde konuşan Bayonne Belediye Başkanı Jean-Rene Etchegaray, saldırganın camiye arabayla yaklaştığını ve caminin yan kapısından içeriye yanıcı bir madde attığını söyledi.

Belediye Başkanı Etchegaray, olayın devamını şu şekilde aktardı:

“İki kişi dışarıya çıktı, bu kişilere ateş açtı, birini boynundan, diğerini de göğsünden ve kolundan vurdu. Daha sonra olay yerinden kaçtı.”