AvrupaDünya

Fransa’da camiye yönelik saldırı: 2 kişi ağır yaralı, 84 yaşındaki bir aşırı-sağcı gözaltında

29 Ekim 2019

Fransa’da bir camiye yönelik saldırıda iki kişi ağır yaralandı, olayla ilgili aşırı-sağ bağlantıları olduğu belirlenen 84 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, radikal İslamcı bir polisin ay başında meslektaşlarını öldürmesi sebebiyle, Fransa’daki Müslümanları “bölücülüğe” karşı mücadele etmeye çağırmasından saatler sonra meydana geldi.

Fransız haber ajansı AFP’ye olay yerinde konuşan Bayonne Belediye Başkanı Jean-Rene Etchegaray, saldırganın camiye arabayla yaklaştığını ve caminin yan kapısından içeriye yanıcı bir madde attığını söyledi.

Belediye Başkanı Etchegaray, olayın devamını şu şekilde aktardı:

“İki kişi dışarıya çıktı, bu kişilere ateş açtı, birini boynundan, diğerini de göğsünden ve kolundan vurdu. Daha sonra olay yerinden kaçtı.”

Etiketler

İlgili Makaleler

ABD’nin gizemli uzay uçağı iki yıllık gizli görevinden döndü

29 Ekim 2019

Arjantin’de halk neden yeniden ‘Peronizm’ dedi?

29 Ekim 2019

Pentagon: Bağdadi operasyonunda iki kişiyi canlı ele geçirdik

29 Ekim 2019
Lavrov

Rus Dışişleri: Lavrov, Suriye Anayasa Komitesi’nin ilk toplantısı öncesinde Cenevre’ye gidiyor

28 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı