Açlık grevindeki Grup Yorum üyeleri için kritik günler… Bahar Kurt 138 gündür açlık grevinde

Grup Yorum üyeleri, terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine kondu. Beş talep belirterek süresiz açlık grevine başlayan üyeler eylemlerini sürdürüyor.

Cezaevinde bulunana bazı Grup Yorum üyelerinin ise henüz iddianameleri dahi hazırlanmadı. İçinde bulundukları duruma tepki gösteren Grup üyelerinden İbrahim Gökçek, Bahar Kurt, Helin Bölek, Barış Yüksel, Ali Aracı duyurdukları 5 talep ile süresiz açlık grevine başladı.

Bahar Kurt 138 gündür, Barış Yüksel 132 gündür, Helin Bölek 129 gündür, İbrahim Gökçek 131 gündür, Ali Aracı 59 gündür açlık grevinde.

Bir gizli tanığın ifadesi nedeniyle terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklanan Grup Yorum üyelerinin aileleri ve avukatlarının talepleri şunlar:

Grup Yorum üyeleri bakanlığın arananlar listelerinden çıkarılsın. Yaklaşık 3 yıldır neredeyse tüm konserleri yasaklanan Grup Yorum üzerindeki konser yasakları kaldırılsın. Grup Yorum üyeleri haklarında açılan davalar düşürülsün. Tutuklu grup yorum üyeleri için adil yargılanma sağlansın, serbest bırakılsın.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, Akademisyen Nuriye Gülmen ve sınıf öğretmeni Semih Özakça’nın Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işlerinden atıldıktan sonra “İşimi geri istiyorum” diyerek açlık grevine başlamasının 63. gününde açlık grevinin vücuda etkileri hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Güngör şu bilgileri aktarmıştı:

“Açlık grevindeki kişiler doku yapımında kullanılacak proteinleri, mineralleri, vitaminleri, yağları ve enerji maddelerini reddediyorlar. Vücut kendini yenileyemediği için ve hareket ettikçe enerji harcadıkları için, çok hızlı doku kaybına yol açıyor.”

“40. günden sonra hem doku kaybı, hem organ yetmezliklerine yol açabilecek kayıplar, daha sonra da hayatın kaybolmasına yol açabilecek hasarlar oluşuyor.”

“Açlık grevinde 60. günden sonra hayati organları etkilenmeye başlıyor, kalp ve böbrek yetmezliği gibi sonuçları olabiliyor. Ya da aşırı zayıflamaya bağlı olarak kalp kasının zayıflaması ani ölümlere yol açabiliyor. Bu aşamada kanamalar da görülebiliyor. Kanamalar tabloyu daha da ağırlaştırıyor, çünkü kanamalara bağlı olarak oksijen taşıyıcısı kan hücreleri azalıyor.”