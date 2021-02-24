ABD’den Johnson & Johnson’a onay sinyali

Her onaya giden a\u015f\u0131 gibi, acil kullan\u0131m onay\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmelerinden iki g\u00fcn \u00f6nce a\u015f\u0131 ile ilgili raporunu a\u00e7\u0131klayan Amerikan G\u0131da ve \u0130la\u00e7 Dairesi (FDA), Johnson Johnson'\u0131n tek dozluk Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n denemelerde g\u00fcvenli ve etkili oldu\u011funu ve acil kullan\u0131m i\u00e7in onaylanmas\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcn\u00fcn a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Amerikan G\u0131da ve \u0130la\u00e7 Dairesi (FDA) Cuma g\u00fcn\u00fc Johnson Johnson'\u0131n tek dozluk Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131na acil kullan\u0131m izni vermek i\u00e7in toplanacak.\r\n\r\n\r\nABD G\u0131da ve \u0130la\u00e7 Dairesi (FDA) yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ila\u00e7 \u015firketi Johnson & Johnson'\u0131n tek dozluk Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n denemelerde g\u00fcvenli ve etkili oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\nCuma g\u00fcn\u00fc acil kullan\u0131m izni g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclecek olan a\u015f\u0131n\u0131n onaylanma ile ilgili \u00f6n\u00fcn\u00fcn a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 i\u015faret eden G\u0131da ve \u0130la\u00e7 Dairesi, ayn\u0131 prosed\u00fcr\u00fc daha \u00f6nce Biontech-Pfizer ve Moderna a\u015f\u0131lar\u0131na acil kullan\u0131m izni vermeden de yapm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nTEK DOZ UYGULANIYOR, Y\u00dcZDE 66 ETK\u0130L\u0130\r\n\r\nABD merkezli ila\u00e7 \u015firketi Johnson & Johnson, Covid-19\u2019a kar\u015f\u0131 geli\u015ftirdikleri d\u00fcnyadaki tek dozluk tek a\u015f\u0131n\u0131n etkinlik y\u00fczdesinin y\u00fczde 66 oldu\u011funu a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nJohnson & Johnson yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, geli\u015ftirilen a\u015f\u0131n\u0131n, hafif ve a\u011f\u0131r vakalar kar\u015f\u0131s\u0131nda etkili oldu\u011funu, yakla\u015f\u0131k 44 bin ki\u015fi \u00fczerinde yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalarda a\u015f\u0131n\u0131n, ABD'de y\u00fczde 72, Latin Amerika'da y\u00fczde 66 ve G\u00fcney Afrika'da y\u00fczde 57 oranlar\u0131nda etkinlik g\u00f6sterdi\u011fini belirtti.\r\n\r\n28 G\u00dcN SONRA ETK\u0130S\u0130N\u0130 G\u00d6STER\u0130YOR\r\n\r\nYap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalarda hi\u00e7bir dene\u011fin hayat\u0131n\u0131 kaybetmedi\u011fini bildiren Johnson & Johnson, mutasyonlar\u0131 da deneye tabi tutan tek \u015firket durumunda. Enjekte edildikten 28 g\u00fcn sonra etkili hale gelen Johnson & Johnson\u2019\u0131n a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n a\u011f\u0131r Covid-19 vakalar\u0131nda y\u00fczde 85 etkili oldu\u011fu a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n