DünyaSağlık

ABD’den Johnson & Johnson’a onay sinyali

24 Şubat 2021
Johnson & Johnson





Her onaya giden aşı gibi, acil kullanım onayı görüşmelerinden iki gün önce aşı ile ilgili raporunu açıklayan Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson Johnson’ın tek dozluk Covid-19 aşısının denemelerde güvenli ve etkili olduğunu ve acil kullanım için onaylanmasının önünün açıldığını açıkladı. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Cuma günü Johnson Johnson’ın tek dozluk Covid-19 aşısına acil kullanım izni vermek için toplanacak.





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24 Şubat 2021


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