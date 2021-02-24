Dünya
Diktatör Franco’nun son heykeli de kaldırıldı
İspanya’da 2007’de çıkarılan Tarihsel Hafıza Yasası çerçevesinde Franco’nun tüm heykelleri ve yerlere verilen isminin kaldırılması gerekiyordu.
Bu kapsamda son adım, İspanya’nın Afrika’daki özerk toprağı Melilla’da atıldı; 1978’de Franco’nun ölümünden 3 yıl sonra şehre yerleştirilen heykel kaldırıldı.
1920’de yapılan Rif Savaşı’na İspanya ile Faslı kabileler karşı karşıya gelmişti.
Heykel, o dönemde İspanyol Lejyonu’na komuta eden Franco’nun rolünü simgeliyordu.
İspanyol hükümeti, yasaya dayanarak geçen eylül ayında eski diktatörün yazlık sarayını da mirasçılarından devralmıştı.