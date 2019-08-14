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ABD’den bir heyet güneyde temaslarda bulunacak

14 Ağustos 2019

Amerika Birleşik Devletleri, ABD, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Maxine Waters başkanlığında ABD Kongresi’nden bir heyet iktisadi konulardan sorumlu yetkililerle temaslarda bulunmak amacıyla ağustos ayında Kıbrıs’ın güneyine gelecek.

KHA’ya ulaşan bilgilere göre, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nden beş üyenin de katılacağı heyet, 27-29 Ağustos tarihleri arasında adada bulunacak.

Heyetin, Maliye Bakanı Harris Georgiades, Merkez Bankası Yöneticisi Constantinos Erodotou, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Bayan Demetra Kalogerou ve Kara Para Aklama ile Mücadele (MOKAS) Birimi Başkanı Bayan Eva Papakyriacou ile görüşmeleri bekleniyor.

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