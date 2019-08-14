Kıbrıs

Lefkoşa’da yangın!

14 Ağustos 2019

Lefkoşa’da bugün saat 12.00 sıralarında,Borozanbaşı Sokak üzerinde bulunan Mesutoğlu Apartmanında Burcu Akman’ın kalmakta olduğu dairede yangın çıkmıştır.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre çıkan yangın sonucu; 3 çek-yat, 2 adet koltuk, bir televizyon, 4 adet ahşap kapı, 4 perde ve kornişleri ve 1 vantilatör yanarak, pencere camları ısıdan patlayarak, diğer odalar ise çıkan isten dolayı zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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