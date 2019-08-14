Türkiye

Kuleli Askeri Lisesi binasının Araplara satıldığı iddia edildi

14 Ağustos 2019

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi’nin binasının Araplara satıldığını ileri sürdü.

İYİ Parti Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seymen, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL sürecinde kanun hükmünde kararname ile kapatılan tarihi Kuleli Askeri Lisesi’nin satıldığını öne sürdü.

Seymen, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Her şey haraç mezat! Kuleli Askeri Lisesi’nin binası Araplara satılmış. Milli manevi; paraya tahvil edilemeyen hiçbir şeyin kıymeti yok nazarlarında” ifadelerini kullandı.

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