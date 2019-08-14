Kuleli Askeri Lisesi binasının Araplara satıldığı iddia edildi

İYİ Parti Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seymen, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL sürecinde kanun hükmünde kararname ile kapatılan tarihi Kuleli Askeri Lisesi’nin satıldığını öne sürdü.

Seymen, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Her şey haraç mezat! Kuleli Askeri Lisesi’nin binası Araplara satılmış. Milli manevi; paraya tahvil edilemeyen hiçbir şeyin kıymeti yok nazarlarında” ifadelerini kullandı.