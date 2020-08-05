Dünya

ABD’de tropikal fırtınaya dönüşen Isaias Kasırgası 6 can aldı

5 Ağustos 2020
tropikal fırtına

ABD’yi etkisi altına alan Isaias Kasırgası, şiddetini kaybederek tropikal fırtına halini alırken, kasırganın yol açtığı hortum nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Kuzey Carolina eyaletinde karaya vuran Isaias Kasırgası, hızının saatte 60 kilometreye kadar düşmesi sonucu “tropikal fırtına” kategorisine alındı.

Isaias’ın yol açtığı hortum nedeniyle Kuzey Carolina eyaletindeki bir karavanda bulunan 6 kişi yaşamını yitirirken, aynı bölgedeki 20 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kasırga, Kuzey Carolina’nın yanı sıra Virginia, Maryland ve Delaware eyaletlerinde de hortuma yol açtı. Şiddetli fırtınalardan dolayı, kuzeydoğu eyaletlerdeki 2,7 milyondan fazla kişinin elektriği kesildi.

Uzmanlar, Isaias’ın kuzey yönünde ilerlemeye devam edeceğini belirterek, bu bölgelerdeki kişilere dikkatli davranmaları çağrısında bulundu.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of DSÖ, koronavirüs salgını ile mücadelede Vietnam’ı örnek ülke gösterdi

DSÖ, koronavirüs salgını ile mücadelede Vietnam’ı örnek ülke gösterdi

3 Ağustos 2020
Photo of Dünya genelinde vaka sayısı 18 milyon 299 bini aştı

Dünya genelinde vaka sayısı 18 milyon 299 bini aştı

3 Ağustos 2020
Photo of Melbourne’da sıkı yasaklar geldi

Melbourne’da sıkı yasaklar geldi

3 Ağustos 2020
Photo of BBC: Ölümler açıklanandan 3 kat daha fazla

BBC: Ölümler açıklanandan 3 kat daha fazla

3 Ağustos 2020
Photo of Facebook tazminatı artırdı

Facebook tazminatı artırdı

3 Ağustos 2020
Photo of Endonezya’da 22 binden fazla kişi selden etkilendi

Endonezya’da 22 binden fazla kişi selden etkilendi

3 Ağustos 2020
Photo of ABD deniz ve hava kuvvetlerinden Karadeniz’de tatbikat

ABD deniz ve hava kuvvetlerinden Karadeniz’de tatbikat

3 Ağustos 2020
Photo of Afganistan’da sel felaketi: 15’i çocuk 16 kişi hayatını kaybetti

Afganistan’da sel felaketi: 15’i çocuk 16 kişi hayatını kaybetti

2 Ağustos 2020
Photo of ABD’de bin 152 kişi hayatını kaybetti; Ölü sayısı 158 bine dayandı

ABD’de bin 152 kişi hayatını kaybetti; Ölü sayısı 158 bine dayandı

2 Ağustos 2020
Photo of Finlandiya Başbakanı Sanna Marin evlendi

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin evlendi

2 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı