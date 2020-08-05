FutbolSpor

Almanya Kulüpler Birliği’nin seyircilerin statlara geri dönüşüne ilişkin tasarısı kabul edildi

5 Ağustos 2020
Almanya Kulüpler Birliği

Almanya Kulüpler Birliğinin (DFL) yeni sezonda seyircilerin statlara geri dönüşüne ilişkin hazırladığı tasarı kulüpler tarafından kabul edildi.

1. ve 2. liglerden 36 kulübün katıldığı ve video konferans yoluyla düzenlenen DFL toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz oynanan maçların yeniden seyircili olmasına ilişkin DFL yönetiminin hazırladığı tasarı onaylandı.

DFL Başkanı Christian Seifert’in açıkladığı ve seyirci sayısında kısıtlamaların da öngörüldüğü tasarıda, yıl sonuna kadar deplasmanda oynayan takımın seyircilerine bilet satılmaması, 31 Ekim’e kadar maçları ayakta izleyecek seyircilere izin verilmemesi, yıl sonuna kadar stada girenlerin kişisel bilgilerinin alınması ve 31 Ekim’e kadar statta alkol satışı yapılmaması gibi maddeler yer alıyor.

Seifert, mevcut durumda statların dolmasının değil sağlık durumununun öncelik taşıdığını belirterek, DFL’in bir plan hazırladığını, ancak yeni sezonda gerçekten seyircilere izin verilip verilmeyeceğine ilişkin kararın karşılaşmaların oynanacağı bölgelerdeki yerel makamlar tarafından verileceğini ifade etti.

“Kararı DFL vermiyor”

 

“Seyircilerin yeniden statlara ne zaman gideceğine ilişkin kararı DFL vermiyor” diyen Seifert, toplantıda seyirci sayısının görüşülmediğini söyledi.

Seifert, “Ligdeki hiç kimse 20 bin veya 30 bin seyirci ile başlamayı talep etmedi” dedi.

Almanya’da Kovid-19 salgınından dolayı 31 Ekim’e kadar büyük çaplı etkinliklere izin verilmiyor.

Eyalet sağlık bakanları yeni bir karar alacak 

 

2020-2021 sezonunun 18 Eylül’de başlaması, Almanya Kupası 1. tur karşılaşmaları da 11-14 Eylül tarihlerinde oynanması planlanıyor.

Eyaletlerin sağlık bakanlarının gelecek hafta büyük çaplı etkinliklere ilişkin yeni bir karar alması bekleniyor.

Ülkede 1. ve 2. lig futbol karşılaşmaları, (Kovid-19) salgını sebebiyle 16 Mart’ta askıya alınmıştı.

Yetkililer DFL’in hazırladığı hijyen tasarı kapsamında mayıs ortasında liglerin seyircisiz yeniden başlaması kararı alınmış ve 2019-2020 sezonu haziran sonunda tamamlanmıştı.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Erol Bulut Fenerbahçe’de

Erol Bulut Fenerbahçe’de

28 Temmuz 2020
Photo of Yenicami 0-0’ın rövanşında Girne’de Türk Ocağı’nı 4-1 mağlup etti

Yenicami 0-0’ın rövanşında Girne’de Türk Ocağı’nı 4-1 mağlup etti

28 Temmuz 2020
Photo of GAÜ Tenis Takımı şampiyon oldu

GAÜ Tenis Takımı şampiyon oldu

27 Temmuz 2020
Photo of Yeniboğaziçi’nde hentbol şenliği

Yeniboğaziçi’nde hentbol şenliği

27 Temmuz 2020
Photo of Inter’li Antonio Conte’den Messi transferi için ilginç sözler

Inter’li Antonio Conte’den Messi transferi için ilginç sözler

26 Temmuz 2020
Photo of Birinci Lig play-out ve play-off 2. maçları tamamlandı

Birinci Lig play-out ve play-off 2. maçları tamamlandı

26 Temmuz 2020
Photo of Covid-19 Avrupa futbolunu krize mi sürüklüyor?

Covid-19 Avrupa futbolunu krize mi sürüklüyor?

26 Temmuz 2020
Photo of Trabzonspor’un 5. gol kralı Alexander Sörloth

Trabzonspor’un 5. gol kralı Alexander Sörloth

26 Temmuz 2020
Photo of Türkiye’de Kayserispor ve Yeni Malatyaspor küme düştü

Türkiye’de Kayserispor ve Yeni Malatyaspor küme düştü

26 Temmuz 2020
Photo of Basketbolda yeni Başkan Orhun Mevlit

Basketbolda yeni Başkan Orhun Mevlit

25 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı