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ABD’de polisin poşetle boğduğu siyahi adamın görüntüleri ortaya çıktı

3 Eylül 2020
polis şiddeti

New York eyaletinin Rochester kentinde Mart ayında öldürülen siyahi Amerikalı Daniel Prude’un, polisin kafasına poşet geçirmesi sonucu boğularak hayatını kaybettiğine ilişkin görüntüler tepki çekti.


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