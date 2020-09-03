ABD’de polisin poşetle boğduğu siyahi adamın görüntüleri ortaya çıktı

New York eyaletinin Rochester kentinde Mart ay\u0131nda \u00f6ld\u00fcr\u00fclen siyahi Amerikal\u0131 Daniel Prude'un, polisin kafas\u0131na po\u015fet ge\u00e7irmesi sonucu bo\u011fularak hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fine ili\u015fkin g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler tepki \u00e7ekti.\r\n\r\n\r\nRochester'da 6 ay \u00f6nce hayat\u0131n\u0131 kaybeden Prude'un teslim olmas\u0131na ve elleri arkadan kelep\u00e7elenmesine ra\u011fmen polisin kafas\u0131na po\u015fet ge\u00e7irerek yere bast\u0131rd\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri medyaya yans\u0131d\u0131.\r\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde sokakta \u00e7\u0131plak bir \u015fekilde teslim olan Prude'un polisin uyar\u0131s\u0131n\u0131n ard\u0131ndan kendisine verilen talimatlar do\u011frultusunda yere yatt\u0131\u011f\u0131, ellerinin arkadan kelep\u00e7elendi\u011fi, polisin ise zarars\u0131z ve kelep\u00e7eli bir \u015fekilde yatan Prude'un kafas\u0131na po\u015fet ge\u00e7irerek yere do\u011fru bast\u0131rd\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\nABD medyas\u0131nda yer alan haberlerde Prude'un bilin\u00e7siz bir \u015fekilde hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131ktan sonra solunum cihaz\u0131na ba\u011fland\u0131\u011f\u0131 ve otopsi raporuna g\u00f6re ise 7 g\u00fcn sonra hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi ifade edildi.\r\n\r\n\r\n\r\nOtopsi raporunda Prude'un \u00f6l\u00fcm\u00fc, ''fiziksel bask\u0131 sonucu bo\u011fulma komplikasyonlar\u0131'' ve cinayet olarak kayda ge\u00e7ti.\r\n\r\nNew York Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n Prude'un \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc soru\u015fturdu\u011fu, Daniel Prude'un ailesinin ise o\u011fullar\u0131n\u0131n haks\u0131z yere \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc gerek\u00e7esiyle Rochester kentine dava a\u00e7aca\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\nMedyaya yans\u0131yan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ise b\u00fcy\u00fck tepki toplad\u0131.\r\n\r\nABD, bir s\u00fcredir may\u0131s ay\u0131nda Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyahi Amerikal\u0131 George Floyd'un polis \u015fiddeti sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybetmesi ve son olarak Wisconsin'in Kenosha kentinde siyahi Jacob Blake'in polis taraf\u0131ndan \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n g\u00f6z\u00fc \u00f6n\u00fcnde 7 kez ate\u015f a\u00e7\u0131larak vurulmas\u0131 sonucu \u00fclke genelinde protestolara ve yeniden alevlenen siyahilere y\u00f6nelik polis \u015fiddeti tart\u0131\u015fmalar\u0131na sahne oluyor.\r\n\r\n\r\n\r\n