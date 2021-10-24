ABD’de Picasso müzayedesi yapıldı

ABD’de düzenlenen müzayedede ünlü İspanyol sanatçı Pablo Picasso’nun eserleri açık artırmaya çıktı. 9 tablo ve 2 seramik eserden toplam 100 milyon dolar gelir elde edildi.

Picasso tabloları açık arttırmaya çıktı. Her biri milyonlarca dolara satıldı. Açık artırma, ABD’nin Las Vegas kentindeki bir otelde yapıldı.

Sotheby’s Müzayede Evi tarafından gerçekleştirilen açık artırmada, en yüksek fiyatı “Kırmızı Bereli Kadın” tablosu aldı.

Ressamın, sevgilisi Marie-Therese Walter’ı resmettiği tablo 40 milyon dolara alıcı buldu. Picasso’nun “Adam ve çocuk” adlı çalışması ise 21 milyon dolara satıldı.

Satılan eserler arasında Picasso’nun 1917-1969 yılları arasında ürettiği tablolar, çizimler ve bir seramik çalışması bulunduğu açıklandı.

Picasso’nun 13 binden fazla tablo yaptığı düşünülüyor

Dokuz tablo ve 2 seramik çalışmasının toplam satış bedeli 100 milyon doları aştı.

Tablolar otelin Picasso lokantasında sergileniyordu, ancak geçen yıl satılmasına karar verilmişti.

92 yaşında hayatını kaybeden İspanyol ressam Picasso’nun 13 binden fazla tablo yaptığı tahmin ediliyor.