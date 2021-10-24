Çekya’da kimsesiz kadın mal varlığını hayvanlara bıraktı

Prag hayvanat bahçesine 7 milyon 400 bin lira miras kaldı. Hayvanat bahçesi yetkilileri, mirastan, kendilerine gelen resmi bir belgeyle haberdar oldu.

Hayvanat bahçesi müdürü Miroslav Bobek, haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak mirası bırakan kadının adı açıklanmadı.

Hayırsever kadının hiç akrabasının olmadığı, 50 yıl boyunca hayvanat bahçesi çalışanlarıyla bir aile gibi olduğu belirtildi.

Hayvanat bahçesinin yöneticileri de sağlığının iyice kötüleştiği son iki yıl boyunca, talihsiz kadını yalnız bırakmadı, sık sık ziyaretine gitti.

Hayvanat bahçesinin yöneticileri parayı nasıl harcayacaklarını düşünüyor

Çalışanlar, kadının çok sevdiği bu yeri sık sık ziyaret ettiğini ve hayvanlarla ilgilendiğini anlattı.

Hayvanat bahçesinin yöneticileri, paranın nereye ve nasıl harcanacağı konusunda öneri beklediklerini vurguladı.

“Bu bizim için çok büyük bir bağış. Söz konusu bağışı çok dikkatli harcamalıyız, bunun için şimdiden öneriler almaya başladık bile” dedi.

Prag hayvanat bahçesi, dünyanın en büyük doğal yaşam parklarından biri.

Yaklaşık 58 hektarlık alanda 675 türden 7 bine yakın hayvanı barındırıyor. 563’ü nesli tükenmekte olan türlerden oluşuyor.