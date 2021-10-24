96 yeni vaka 64’ü yerel

“Toplam 19.924 test yapıldı, 64’ü yerel, 96 pozitif vakaya rastlandı, 93 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.924 olup, 64’ü yerel 96 pozitif vakaya rastlanmış, 93 kişi taburcu edilmiştir.

32 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 64 kişi ise yerel vakadır.

32 kişi Lefkoşa, 15 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

24 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.924

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 96

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 32

Yerel Vaka Sayısı: 64

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 93

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.390.005

Toplam Vaka Sayısı: 21.706

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.405

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1216

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 36

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1174

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 87

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 418

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 512

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6608

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 71.609