ABD’de Kongre binası önündeki barikata bir araç çarptı

ABD Kongre binası “bir dış tehdit” nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

AP ajansı, polisin bölgede silah sesleri ihbarı üzerine ABD Kongre Binası’nı kapattığını duyurdu.

Ayrıca güvenlik güçleri, Kongre’nin tüm binalarının “dış güvenlik tehdidi” nedeniyle kapatıldığını ve personele binalara giriş çıkış yapamayacaklarını bildirdi.

Bir polis memuru, güvenlik birimlerinin yerleşke civarında bir sokakta muhtemel bir çatışmaya müdahale ettiğini belirtirken, olayda herhangi bir kayıp olup olmadığı bilinmiyor.

AP’nin bir sonraki haberinde, bir aracın Kongre binasının önündeki barikata çarpması sonucu iki polisin yaralandığı bilgisini paylaştı. Ayrıca sürücünün vurulduğu kaydedildi.