Biden yönetimi yüz maskelerini geliştirmek için 500 bin dolarlık halka açık yarışma başlattı

Biden yönetimi, yüz maskelerinin tasarımını geliştirmek için kamuya açık bir yarışma başlattı.

Çarşamba günkü çağrıda, Kovid-19 pandemisinin başından beri milyonlarca insanın taktığı yüz maskelerini yeniden şekillendirmek isteyenlere nakit 500 bin dolar (yaklaşık 4 milyon TL) ödül verileceği belirtiliyor.

Duyuruda hazırlık ve müdahaleden sorumlu genel sekreter vekili Nikki Bratcher-Bowman, yarışmada maskeleri daha etkili ve konforlu kılacak geliştirmeler arandığını söyledi.

Bratcher-Bowman, yüz maskelerinin bazıları için rahatsız edici olduğunu ve bu tür sorunların eyalet genelindeki talimatlara daha fazla insanın riayet etmesini engellediğini kabul etti.

“Mask Innovation Challenge” (Maske İnovasyon Meydan Okuması) adlı yarışma, ABD genelinde enfeksiyon artışı devam ederken bir dizi eyaletin maske takma zorunluluğunu kaldırmasına yönelik son dönemdeki eleştirilerin ardından açıklandı.

Bratcher-Bowman çarşamba günü, “Düzgün ve tutarlı bir şekilde takılan yüz maskelerinin SARS-CoV-2 ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının yayılmasını azaltmaya yardımcı olduğunu biliyoruz fakat birçok insan çeşitli nedenlerden dolayı bunları takmaya isteksiz” dedi.

Hazırlık ve müdahale ajansının belirlediği nedenler arasında engelli kullanıcıların endişelerinin yanı sıra “nefes alabilirlik, rahatlık, maskenin etkinliğiyle ilgili belirsizlikler ve gözlüklerde buğu yapması” bulunuyordu.

Bratcher-Bowman, sözlerine “Bu maske yarışmasıyla ülkenin dört bir yanından insanların hem etkili hem de rahat yeni maskeler geliştirilmesine dahil olmasını istiyoruz” diye devam etti.

Bu, Kovid-19’u kontrol etmemize ve gelecekteki acil halk sağlığı durumlarına daha iyi hazırlanmamıza yardımcı olacaktır.

ABD Sağlık Bakanlığı’na bağlı ajanslar ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından düzenlenen yarışmaya başvuruların, son başvuru tarihi olan 21 Nisan’ın ardından kısa liste için elenmesi planlanıyor.

Yüz maskelerinin federal test sürecinden geçmesi halinde en başarılı 10 fikrin her biri 10 bin dolar (yaklaşık 80 bin TL) almaya hak kazanacak, sonrasında da 400 bin dolar (yaklaşık 3,2 milyon TL) kazanan 5 taraf arasında paylaştırılacak.

CDC, bir araştırmanın ardından şubatta enfeksiyon riskini azaltmak için birden fazla yüz maskesi takmakla ilgili güncellenmiş tavsiyeler yayımlamıştı.