ABD’de dev hamile piton yılanı, erkek yılanlara takılan izleme cihazlarıyla bulundu

ABD’nin Florida eyaletindeki bir ulusal parkta 5,2 metre uzunluğundaki dev bir hamile dişi piton yılanı, erkek yılanlara takılan izleme cihazları sayesinde bulundu.

Big Cypress Ulusal Koruma Alanı’ndan şu ana dek çıkartılan en büyük piton olan 63,5 kilo ağırlığındaki yılanın 73 yumurta taşıdığı belirtildi.

Piton yılanları bölgedeki doğal yaşama ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Araştırmacılar, üreme döneminde olan dişileri erkek yılanlara taktıkları izleme cihazları sayesinde buluyor.

Ulusal parkın Facebook sayfasında yapılan açıklamada “Ekibimiz, bir erkek yılana izleme cihazı taktı ve bu dev dişiyi hemen yakınında buldu” dedi.

Ulusal park görevlileri, bölgede işgalci bir tür olan piton yılanlarını çıkarmanın yanı sıra, alınan verilerin araştırma ve pitonların bölgeyi nasıl kullandığını anlamak için de anazil edildiğini açıkladı.

Burma pitonu, Florida’nın Everglades adlı bataklık alanında ilk görüldüğü 1980’li yıllardan bu yana, saldırgan bir tür olarak kabul ediliyor.

Asya’ya özgü bir tür olan yılanın, evcil hayvan olarak alınıp daha sonra doğaya salındığı ve 1992’deki Andrew Kasırgası’nda tahrip olan bir yılan üretme tesisinden kaçtıkları sanılıyor.

Florida’da bu tür yılanların avlayan bir tür yok ve ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, yılanların orta büyüklükteki memelilerin nüfusunu çok büyük oranda azalttığını söylüyor.

Everglades bölgesinde şu anda binlerce Burma pitonunun yaşadığı tahmin ediliyor.