UKÜ’de “İnternet Üzerinden Oynanan Şans Oyunlarında Sanal Tehdit Konulu” seminer düzenlendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi (PDAREM) tarafından “İnternet Üzerinden Oynanan Şans Oyunlarında Sanal Tehdit” konulu seminer düzenlendi.

Polis Genel Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Birliği’nde görev yapan Müfettiş Evren Er konuşmasında sanal tehdidin tanımını yaparak, bu saldırıya maruz kalındığında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Etkinlikte, öğrencilerin yasadışı bahis ve kumardan uzak durması gerektiğini aktaran Er, bu tür sektörlerde çalışılmasının da yasak olduğunun altını çizdi. Evren Er, özellikle bu alanda elde edilen gelirin aklanmasında öğrenci hesaplarının kullanılmamasının önemine değinerek, etkinliğin bu konuda bilinçlendirme yapmak için organize edildiğini de kaydetti.

Öğrencilerin bu yöndeki yasadışı yerlerden çalışma teklifi gelmesi durumunda kabul etmemeleri tavsiyesinde bulunan Evren Er, ayrıca gerekli araştırmaları yapan Mali Şube ya da polisi arayarak bilgi vermelerinin önemli olduğunu aktardı. Evren Er konuşmasında, “Hesaplarınızı, suç temelli gelir aklama gibi bir suçla karşı karşıya kalmamak adına para karşılığında hiç kimseye vermeyiniz” dedi. Kısa yoldan para kazanmak yerine üniversitelerini bitirmelerini tavsiye eden Er, kendi işlerini kurarak veya yasal bir kurum ya da kuruluşta çalışarak, para kazanmalarının gelecekleri açısından faydalı olacağına dikkat çekti.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere ayrıca internet üzerinde arama yaparken dikkat edilmesi gerekenler konusunda da açıklama yapan Evren Er, konuyla ilgili günlük hayattan örnekler vererek, öğrencileri bilgilendirdi.