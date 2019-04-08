Hava 3 gün sağanak yağmurlu olacak

Hava yarından itibaren 3 gün boyunca sağanak yağmurlu olacak.

Meteoroloji Dairesi, özellikle yarın havanın parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, sabah saatlerinin ise sisli olmasının beklendiğini bildirdi.

Daireden açıklanan 9 – 15 Nisan tarihleri arasındaki haftalık hava raporuna göre, bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Havanın; yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu sabah saatleri sisli, çarşamba parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Perşembe parçalı bulutlu, günün ilk saatleri hafif sağanak yağmurlu, Cuma az bulutlu, cumartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Pazar parçalı bulutlu, pazartesi parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimler genellikle 23 – 25 ºC çarşamba ve perşembe günleri 19 – 22 ºC sahillerde ise periyot boyunca 19 – 22 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.