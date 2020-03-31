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ABD’de 2 dakikada sonuç veren Corona virüs testine onay

31 Mart 2020

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 2 dakikada sonuç veren yeni tip Corona virüs (Covid-19) testine onay verdi.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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