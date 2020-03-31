ABD’de 2 dakikada sonuç veren Corona virüs testine onay

ABD G\u0131da ve \u0130la\u00e7 \u0130daresi (FDA), 2 dakikada sonu\u00e7 veren yeni tip Corona vir\u00fcs (Covid-19) testine onay verdi.\r\n\r\nFDA'dan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Los Angeles merkezli Bodysphere isimli \u015firketin geli\u015ftirdi\u011fi ve 2 dakikada sonu\u00e7 veren Covid-19 test kitinin onayland\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n\r\nA\u00e7\u0131klamada, s\u00f6z konusu testin sadece sa\u011fl\u0131k yetkilileri taraf\u0131ndan yap\u0131labilece\u011fi belirtildi.\r\n\r\nBodysphere'den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada da \u015firketin, testleri salg\u0131n\u0131n en yo\u011fun g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc b\u00f6lgelere g\u00f6ndermek i\u00e7in federal ve yerel y\u00f6netimlerle i\u015f birli\u011fi i\u00e7inde oldu\u011fu vurguland\u0131.