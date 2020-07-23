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ABD ve İngiltere, Rusya’yı uydu silahı geliştirmek ve test etmekle suçladı

23 Temmuz 2020
uzay silahları, ABD, İngiltere

ABD ve İngiltere, dünya yörüngesindeki uyduları tahrip etmek için uzay silahları geliştirdiği ve test ettiği iddiasıyla Rusya’yı suçladı.

ABD Uzay Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya’nın 15 Temmuz’da Cosmos 2543 olarak bilinen uydusunun dünya yörüngesine yeni bir nesne çıkardığını ve bu nesnenin “uyduları tahribatsız şekilde etkisiz hale getirmek için denemesi yapılan uydu silahları” olduğu ifade edildi.

Rusya’nın 2017’de de benzer davranışlarda bulunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu nesnenin yörüngedeki bir Rus uydusunun yakınında serbest bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı General John Raymond’ın görüşlerine de yer verildi.

“Bu yörüngedeki silah testini yapmak için kullanılan uydu sistemi, bu yılın başında bir ABD uydusunun yakınında manevra yaptığında, endişelerimizi dile getirdiğimiz Rus uydu sisteminin aynısıdır.” ifadelerini kullanan Raymond, Rusya’nın uzay tabanlı sistemleri geliştirme ve test etme çabalarının, Kremlin’in ABD ve müttefiklerinin uzay varlıklarını tehdit eden askeri doktrini ile tutarlı olduğuna da vurgu yaptı.

İNGİLTERE DE RUSYA’YI SUÇLADI

İngiltere, Rusya’nın uydu testlerinde uzaya silah özelliklerine sahip bir nesne gönderdiği suçlamasında bulunarak, Rusya’ya testleri derhal durdurma çağrısında bulundu.

İngiliz Sky News’in haberinde, İngiltere ve Amerika’nın, Rusya’nın uydu denemelerinden derin endişe duyduğu bildirildi.

İngiltere Uzay Ajansı Müdürü Harvey Smith, Rusya’nın uydu testlerinde silah özelliklerine sahip bir nesneyi uzaya fırlattığını öne sürerek, Rusya’ya “sorumsuz” davranışları derhal terketmesi uyarısında bulundu.

Bu tür eylemlerin, uzayın barışçıl kullanımına zarar vereceğini belirten Smith, silah niteliği taşıyan uydu çalışmalarının uzay sistemleri için tehdit oluşturabileceğine dikkati çekerek, Rusya’yı uzay çalışmalarında İngiltere ve ortaklarıyla yapıcı işbirliğine davet etti.


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